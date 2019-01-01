محمود البنا حكمًا لمباراة الإسماعيلي والأهلي بالدوري المصري

مباراة الإسماعيلي والأهلي ستقام على ملعب المكس بالأسكندرية

أعلنت لجنة الحكام، التابعة لاتحاد الكرة المصري، عن طاقم الحكام الذي سيدير مباراة الإسماعيلي والأهلي، ضمن منافسات الدوري.

الأهلي سيحل ضيفًا على الإسماعيلي، في المباراة التي ستقام على ملعب المكس، بالجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها تعيين محمود البنا لقيادة مباراة الأهلي والإسماعيلي.

ويعاون محمود البنا سمير جمال وهاني خيري، والحكم الرابع محمد سلامة، في المباراة المقرر لها مساء غدٍ الخميس.

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الأهلي يتصدر الدوري المصري برصيد 18 نقطة، جمعهم من الفوز في 6 مباريات لعبهم، حيث يتبقى له مباراتين مؤجلتين.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس برصيد 13 نقطة، جمعهم من 8 مباريات، فاز في 3 مواجهات وتعادل في مثلهم وخسر مباراتين.

ويسعى الأهلي لمواصلة تصدره للدوري المصري الممتاز، بالفوز على الإسماعيلي، بينما يسعى الأخير للفوز من أجل المنافسة بقوة على صدارة الدوري.