محمد يوسف يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة النجوم

محمد يوسف يعلن عن تشكيل الأهلي لمواجهة النجوم بالدوري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة محمد يوسف، عن تشكيل فريق لمواجهة النجوم، باللقاء المؤجل من الإسبوع الثاني عشر، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي شهد الدفع بالحارس علي لطفي، في ظل عدم اكتمال جاهزية محمد الشناوي الحارس البديل، وأيضًا غياب شريف إكرامي للإصابة في العضلة الضامة.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أيمن أشرف، ساليف كوليبالي، أحمد علاء، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، كريم وليد، ناصر ماهر.

خط الهجوم: محمد شريف، مروان محسن، أحمد الشيخ.

وعلى قاعد البدلاء "إسلام محارب، أحمد حمودي، وليد أزارو، مؤمن زكريا، محمد الشناوي، باسم علي"، وتم استبعاد أحمد حمدي وميدو جابر.