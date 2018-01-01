محمد يوسف يعلن تشكيل الأهلي الاضطراري للقاء جيما الإثيوبي

محمد هاني قلب دفاع، في تشكيل الأهلي الاضطراري لمواجهة جيما الإثيوبي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي، بقيادة محمد يوسف، عن تشكيل فريقه لمواجهة جيما الإثيوبي، بذهاب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستضيف جيما الإثيوبي مساء اليوم الجمعة، في مباراة الذهاب، على أن تقام مباراة العودة الإسبوع المقبل.

تشكيل الأهلي ضم الآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: كريم نيدفيد، ساليف كوليبالي، محمد هاني، أيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية، ناصر ماهر.

وفي الهجوم: محمد شريف، مروان محسن، أحمد حمودي.

وعلى مقاعد البدلاء: "علي لطفي، هشام محمد، ميدو جابر، إسلام محارب، وليد سليمان".

ويسعى الأهلي لتحقيق الانتصار بنتيجة كبيرة، قبل مباراة العودة، من أجل ضمان التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.