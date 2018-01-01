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محمد يوسف يطلب من الأهلي ضم لاعب وسط الاتحاد السكندري

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المدير الفني للأهلي يجدد رغبته في ضم لاعب وسط الاتحاد السكندري

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

طلب محمد يوسف، المدير الفني للأهلي، من إدارة ناديه، التعاقد مع أحمد مجدي، لاعب وسط فريق الاتحاد السكندري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الأهلي يواصل تدعيم صفوفه خلال الفترة الحالية، وذلك من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري الممتاز، وأيضًا بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن محمد يوسف رشح أحمد مجدي للأهلي من قبل، من أجل الانضمام لصفوف الفريق الأحمر، ليجدد رغبته في ضم اللاعب.

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أحمد مجدي يلعب في مركزي الوسط المدافع والظهير الأيمن، حيث لعب في فريق بتروجيت والشرطة العراقي، تحت قيادة محمد يوسف.

يأتي ذلك بعدما أبدى مسؤولي الاتحاد السكندري رغبتهم في التعاقد مع الثنائي عمرو بركات وصبري رحيل، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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