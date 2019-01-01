محمد يوسف: نحتاج لاستغلال أنصاف الفرص ونعول على شخصية الأهلي

المارد الأحمر في مواجهة الدراويش في لقاء مثير

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وصف محمد يوسف؛ المدرب العام بالأهلي المصري، مواجهات فريقه أمام الإسماعيلي بالمثيرة والندية، مشددًا على ضرورة تحقيق الفوز بها من أجل الدفاع عن لقب الدوري.

الشياطين الحمر يلاقون الدراويش في 22 من مايو الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ18 بالدوري المصري الممتاز.

وقال يوسف، في تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "لقاء الإسماعيلي خطوة مهمة في رحلة الدفاع عن اللقاء، خاصة وأنها أمام منافس كبير، ودائمًا ما تكون مواجهاتنا مليئة بالإثارة والندية، لكن الصعوبات تزداد مع اقتراب نهاية الموسم".

الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع مهاجم نهضة بركان ولاعب المقاولون

وأضاف: "الفترة الحالية تحتاج مزيد من التركيز والإصرار، ونحن نثق باللاعبين، فهم يدركون جيدًا أهمية كل نقطة متبقية في مشوار الدوري، وهناك حالة من الإصرار والعزيمة لدى الجميع من أجل مواصلة الانتصارات".

مدرب عام المارد الأحمر تابع: "نحن نعول على شخصية الأهلي، التي ظهرت جلية في المباريات الأخيرة، وأثبتت حالة الإصرار لدى الجميع لمواصلة الانتصارات والاقتراب بشدة من حسم اللقب لصالحنا، وعلى اللاعبين أن يستغلوا أنصاف الفرص، لتحقيق الانتصارات".

واختتم: "الفريق في حاجة إلى التوفيق في هذه المرحلة المهمة والصعبة، والفوز هدف لا غنى عنه، أما تسجيل الأهداف فأمر قد يأتي في بداية المباراة أو منتصفها أو قد يتأخر حتى النهاية مثلما يحدث مؤخرًا، لذلك نحن نضع هدف واحد لا بديل عنه وهو ضرورة الاحتفاظ بالتركيز طوال المباراة والتحلي بشخصية الأهلي، التي تقاتل حتى الثواني الأخيرة".

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول الترتيب برصيد 73 نقطة من 31 مباراة، بفارق سبع نقاط عن الزمالك صاحب الوصافة من 29 مباراة، بينما يأتي الدراويش في المركز السابع بـ41 نقطة.