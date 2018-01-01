محمد يوسف: مواجهة جيما صعبة ودرسنا نقاط قوته وضعفه

المدير الفني للأهلي يوجه رسالة مهمة للاعبيه قبل انطلاق مشوار الفريق الإفريقي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد محمد يوسف، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أن مباراة جيما الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا، ستكون صعبة، حيث حرص على توجيه رسالة مهمة للاعبيه.

الأهلي سيواجه جيما الإثيوبي، مساء الجمعة المقبل، على ملعب برج العرب في الأسكندرية، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

يوسف قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب من أجل تسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة".

المدير الفني للأهلي تابع "طلب من اللاعبين ضرورة التركيز على المواجهة الإفريقية وعدم التفكير في أي أمور خاصة بالمنافسة المحلية لحين انتهاء مباراة الذهاب أمام بطل أثيوبيا".

عماد النحاس: بالطبع أنصحه بالاحتراف في أوروبا، فهو يملك قدرات فنية مميزة، وإذا لم يتلق عرضا مناسبا قد أقنعه بأن اسم #الأهلي كبير، ولابد أن ينتقل إليه. pic.twitter.com/r3Vew3Sj5z — جول مصر (@goaleg) December 12, 2018

محمد يوسف شدد على أنه لديه ثقة كاملة في لاعبي الأهلي، من أجل تحقيق نتيجة جيدة في لقاء الذهاب.

المدير الفني للأهلي أكد على أنه درس الفريق الإثيوبي بشكل جيد، وشاهد عدد من مبارياته لرصد نقاط القوة والضعف، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

الأهلي يسعى لتعويض إخفاق النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، بعد خسارته في المباراة النهائية أمام الترجي التونسي.