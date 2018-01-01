محمد يوسف: تأثرنا بسبب نقص الأوكسجين ولم يتراخى لاعبو الأهلي

محمد يوسف يلوم لاعبي الأهلي على عدم حسم التأهل من مباراة الذهاب

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد محمد يوسف، المدير الفني لفريق الأهلي، على أن انخفاض معدل الأوكسجين تسبب في تقديم مردود ضعيف للاعبيه أمام فريق جيما الإثيوبي، بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي تأهل بصعوبة بالغة على حساب جيما الإثيوبي، بعد الخسارة في مباراة العودة بهدف دون رد، ولكن مباراة الذهاب بدور الـ32 انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

يوسف أضاف خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، أن لاعبي الأهلي لم يتراخوا في المباراة، ولكن نقص الأوكسجين في الجو تسبب في فرق كبير وواضح في تحركاتهم داخل الملعب.

المدير الفني للأهلي تابع: "كان بإمكانية لاعبي الفريق أن يسجلوا أكثر من هدفين في مباراة الذهاب، حيث أهدروا الكثير من الفرص، ولكن في النهاية تمكنا من الصعود".

#الأهلي ينتقل إلى دوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، رغم خسارته إيابا من جيما أبا جيفار بهدف، وفوزه ذهابًا بهدفين دون رد.#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/eWqlGhmJRM — جول مصر (@goaleg) December 23, 2018

محمد يوسف أردف: "كنت أعلم جيدًا بأن المباراة ستكون صعبة للغاية، ولكننا في النهاية تأهلنا إلى دور المجموعات، وأشكر اللاعبين على المجهود الذي بذلوه".

واختتم يوسف تصريحاته قائلًا: "تواجد علي معلول وأحمد فتحي في القائمة، مجرد استكمال لعدد القائمة الـ18 لاعب، في ظل الإصابات التي يعاني منها الفريق، وسيختلف شكل الفريق عندما يعود المصابين".

مباراة جيما هي الأخيرة لمحمد يوسف كمدير فني للأهلي، حيث سيتولى الأوروجوياني مارتين لاسارتي مهمة تدريب الفريق، بداية من مباراة الداخلية المقبلة بالدوري الممتاز.