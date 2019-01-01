محمد يوسف: المنافسة بالدوري صعبة وتركيزنا على مباراة النجوم

الأهلي يستعد لمواجهة النجوم بالدوري المصري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد محمد يوسف، مدرب فريق النادي الأهلي، على مباراة النجوم في غاية الأهمية، ويجب إغلاق ملف ملعب طلائع الجيش.

الأهلي فاز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة 31 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

يوسف قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "تركيزنا حاليًا منصب على مباراة النجوم، ونبدأ من يوم الخميس الاستعداد لها".

مدرب الأهلي تابع: "الجهاز الفني للقلعة الحمراء بدأ دراسة فريق النجوم، من أجل التعرف على نقاط القوة والضعف، للحصول على الثلاث نقاط".

💢- علي معلول حقق 9⃣ نقاط هذا الموسم في الدوري.🙌



- أمام طلائع الجيش سجل هدف الفوز.



- أمام الاتحاد السكندري.



- أمام سموحة. pic.twitter.com/W1twc5UKCy — جول مصر (@goaleg) May 2, 2019

محمد يوسف واصل: "جميع مباريات الدوري المصري أصبحت صعبة للغاية، في ظل اقتراب الموسم من نهايته".

واختتم مدرب الأهلي تصريحاته مشددًا على أن الفريق يدرك جيدًا صعوبة المباراة، وأيضًا المنافسة القوية على اللقب هذا الموسم".

الأهلي سيواجه النجوم مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.