محمد يوسف: مواجهة النجوم ذات صعوبة خاصة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى محمد يوسف؛ المدير الفني المؤقت للأهلي المصري، أن مواجهة النجوم على الرغم من أنه قد يتوقع البعض أنها مواجهة سهلة، إلا أن صعوبتها تكمن في نقطتين.

ويلاقي المارد الأحمر غدًا الإثنين، فريق النجوم الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الـ12.

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يوسف قال، عن المباراة، في تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "مباراة النجوم تكمن صعوبتها في إقامتها بين مواجهتي الفريق في بطولة إفريقيا، ولكننا جاهزون تمامًا لتلك المباراة، ونتطلع لحصد نقاطها الثلاث".

وأضاف: "نحترم فريق النجوم وجهازه الفني، ولكن لدينا هدف واحد وهو مواصلة الانتصارات في الدوري؛ من أجل الاقتراب خطوة جديدة من القمة".

المدير الفني المؤقت للشياطين الحمر تابع: "أهمية المباراة تكمن كذلك في أنها ضمن المؤجلات، ووتحدثنا في السابق عن أهمية الفوز بالمباريات المؤجلة؛ لحصد أكبر عدد من النقاط في مشوار الحفاظ على اللقب المحلي".

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واختتم: "تحدثت مع اللاعبين عن أهمية التركيز فقط في مواجهة النجوم، كيفية حصد الثلاث نقاط دون الانشغال بمواجهة جيما الإثيوبي، نحن نتعامل مع كل مباراة على حدة".

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، ويتبقى له ست مؤجلات.

ويلاقي المارد الأحمر فريق جيما الإثيوبي في 21 من الشهر الجاري، بإياب دور الـ32 في دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق الفوز ذهابًا بثنائية ناصر ماهر ومروان محسن.