محمد ياتارا: فرصتنا كبيرة في الصعود وإصلاح الأخطاء

بطل مواجهة بوروندي يتحدث

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى محمد ياتارا نجم مباراة منتخب بلاده غينيا ضد بوروندي سعادته البالغة بالهدفين، مؤكدًا أن الفوز منحهم فرصة كبيرة للصعود لدور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

وسجل ياتارا هدفي انتصار غينيا على بوروندي بعدما ظهر في التشكيل الأساسي لأول مرة في البطولة.

وأكد مهاجم أوكسير رضاه التام عن قرارات المدرب وإجلاسه على مقاعد البدلاء في أول مباراتين، مضيفًا "أحترم قرار المدرب تمامًا، أعمل بجد في التدريبات للحصول على الفرصة".

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أضاف "حصلت على تلك الفرصة اليوم ونجحت في إحراز هدفين وتحقيق الفوز بمساعدة زملائي، أطمح الآن لتقديم المزيد".

وعن المباراة، قال صاحب الـ25 عامًا "كانت مباراة صعبة صاحبها ضغوطات كبيرة، لم يكن أمامنا سوى الفوز للحفاظ على فرصنا في التأهل".

تابع "الانتصار منحنا فرصة كبيرة للصعود، نتمنى التأهل لدور الـ16 ووقتها سيكون أمامنا الكثير من العمل لعلاج الأخطاء".

يُذكر أن الفوز رفع رصيد غينيا إلى 4 نقاط في المركز الثالث من المجموعة الثانية التي تأهل عنها كلًا من مدغشقر ونيجيريا، وينتظر الفريق بقية مباريات دور المجموعات لمعرفة ترتيبه بين ثوالث المجموعات، إذ سيصعد للدور القادم أفضل 4 ثوالث.