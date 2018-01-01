محمد هاني في قلب الدفاع ومروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام جيما

المارد الأحمر حقق الفوز في الذهاب بثنائية نظيفة، ويبحث عن حسم التأهل اليوم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن محمد يوسف؛ المدير الفني المؤقت للأهلي المصري، تشكيل فريقه الذي سيواجه جيما أبا جيفار الإثيوبي، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

المباراة من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، حيث تقام بإثيوبيا.

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واعتمد يوسف على محمد هاني؛ ظهير الفريق، في مركز قلب الدفاع بعد إصابة سعد سمير خلال المباراة الأخيرة، بينما يعود أحمد حمودي للمشاركة الأساسيًا.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي.

في الدفاع: أيمن أشرف - ساليف كوليبالي - محمد هاني - كريم نيدفيد.

في الوسط: إسلام محارب - عمرو السولية - ناصر ماهر - هشام محمد - أحمد حمودي.

في الهجوم: مروان محسن.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بثنائية نظيفة لصالح الشياطين الحمر، سجلها مروان محسن وناصر ماهر.