محمد نور يفجرها: كفى مجاملات لرومارينيو ونجاح بنزيما مرهون ببقاء عبدالرزاق حمدالله!

زهيرة عادل
Abderrazak Hamdallah - Karim Benzema - Romarinho - Ittihad 2023Al Ittihad Twitter
كريم بنزيماعبد الرزاق حمد اللهرومارينيوالإتحاددوري روشن السعودي

أسطورة الاتحاد يرى أن بنزيما يحتاج لدوافع خاصة للنجاح مع العميد..

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كشف أسطورة نادي الاتحاد السعودي محمد نور عن آرائه حول بعض القضايا المثارة حول الفريق خلال الفترة الحالية، مطالبًا المسؤولين بإيقاف المجاملات على حساب الفريق.

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من أهم القضايا الحالية هي التي تفجرت خلال الأيام الماضية حول إمكانية رحيل المغربي عبد الرزاق حمد الله، في ظل اعتراضه على تعامل المدرب نونو سانتو معه في ظل وجود الفرنسي كريم بنزيما.

نور حذر مسؤولي العميد من الاستغناء عن الساطي زاعمًا أن نجاح الفرنسي مرهونًا بوجوده، إذ قال خلال تصريحاته لبرنامج "دورينا غير": "نجاح بنزيما بوجود حمد الله معه في الملعب، الجميع شاهد الثنائيات وتبادل الكرات بينهما في الملعب، بنزيما كفيرمينو يحب أن يجد من يخدم عليه داخل منطقة الـ18، لذلك وجود المغربي مهم لنجاح الفرنسي، أتمنى بقاء حمد الله، وجودهما معًا حافز قوي، وبنزيما سيحرص معه على الحفاظ على مكانه في الفريق والمنافسة على لقب الهداف".

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وانتقل القوة العاشرة للحديث عن منح شارة القيادة للبرازيلي رومارينيو دا سيلفا، خلال مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م، ملمحًا في حديثه لضرورة الاستغناء عنه والاكتفاء بما قدمه مع الفريق..

"روما لم يقصر، لكن الكرة ليس بها مجاملات، الأفضل هو من يبقى، حديثي ليس عن روما فقط، لا يجب على الاتحاد الإبقاء على لاعب كتكريم له، هناك بنزيما يمكن منحه شارة القيادة، كان قائدًا لريال مدريد، وفي وجوده لا يجب أن يحمل الشارة غيره".

يذكر أن الاتحاد كان قد ودع كأس الملك سلمان من دور ربع النهائي بالهزيمة أمام الهلال بثلاثية مقابل هدف وحيد.

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