محمد نور: مانشيني ظلم نجم النصر بتفضيل لاعب الهلال عليه في المنتخب السعودي

المدرب الإيطالي أعلن قائمة الأخضر لخوض غمار تصفيات آسيا لمونديال 2026

وجه محمد نور نجم الكرة السعودية المعتزل انتقادات لاذعة لاختيارات روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية لقائمة اللاعبين التي ستواجه باكستان والأردن في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

كان المدرب الإيطالي قد أثار الكثير من الجدل باستبعاد عدد من اللاعبين البارزين على رأسهم فراس البريكان ومحمد كنو وسلمان الفرج، وضمه العديد من الأسماء الجديدة والشابة.

نور أكد خلال حديثه في برنامج "دورينا غير" أن مانشيني ظلم سلطان الغنام مدافع النصر بعدم ضمه وتفضيل سعود عبد الحميد لاعب الهلال عليه، مشيرًا إلى أن الأول هو أفضل لاعب سعودي حاليًا بعد سالم الدوسري.

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وأضاف "سلطان الغنام يُقدم أداءً مذهلًا مع النصر وكان يستحق التواجد مع المنتخب، سعود عبد الحميد مستوه متراجع كثيرًا هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي، الغنام ظُلم بعدم ضمه للأخضر".

محمد الدعيع حارس مرمى الأخضر السابق اتفق مع نور في وجود علامات استفهام كبيرة على اختيارات مانشيني، وأكد خلال حديثه أنه لا يمكن الاستهانة بالمباراتين القادمتين خاصة مواجهة الأردن التي ستكون صعبة للغاية.