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خرج حسين عبد الغني لاعب الأهلي والنصر السابق، من أجل الهجوم على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشيرًا إلى أنه يعتبر السبب الرئيسي لأغلب المشاكل التي يعاني منها العالمي في الفترة الأخيرة، وذلك بعد خسارة فريقه 3/1 أمام الراقي بالمباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

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كريستيانو رونالدو نجح في التسجيل أولًا لصالح النصر في المباراة التي أقيمت على ملعب "الإنماء"، قبل أن يرد أصحاب الأرض بثلاثية أحرزها ميريح ديميرال وإيفان توني "ركلة جزاء" وروجر إيبانيز، ليتعافى فريق المدرب مارينو بوسيتش من بعض النتائج السلبية التي عانى منها في الفترة الأخيرة.

تصريحات عبد الغني

نجم النصر والأهلي السابق قال عبر برنامج نادينا:"مشكلة الفريق واضحة ولكن الكل مسوي نفسه أعمى"، ووجه حديثه إلى محمد نور أسطورة الاتحاد:"أنت الآن لعبت مع الكثير من المهاجمين، نحن متفقين أن رونالدو لاعب عظيم وكل شيء، ولكن هل هو يفيد الفريق في هذا النوع من المباريات القوية؟".

ورد عليه نور:"هو يلعب الآن في مركز المهاجم الصريح، ما هو المطلوب منه؟"، ليقول عبد الغني:"نعم يسجل الأهداف، ولكن عندما تحرز هدفًا وتقف في مكانك طول المباراة، ما الفائدة؟ هل تتمنى أن يلعب رونالدو مع الاتحاد؟ هو لاعب كبير ولكنه لا يمكنه تقديم الإضافة المطلوبة، الفريق بحاجة إلى مهاجم جديد يتميز بالحلول الفردية".

هذا ما يحتاجه النصر

ومن جانبه رفض نور إمكانية استعانة الاتحاد برونالدو في وضعه الحالي، قائلًا إن النصر بحاجة إلى لاعب في مركز المحور يمكنه التعاون مع الأجنحة المتواجدة في الفريق، منتقدًا البرتغالي سامو كوستا الذي جاء للنصر في الصيف الماضي، ولكنه لم يثبت نفسه بالشكل الكافي مع العالمي.

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وأما عن رونالدو:"النصر يحتاج إلى مهاجم صريح رقم 9 ومن خلفه رونالدو سواء يمين أو اليسار، مع استخدام جواو فيليكس بطريقة مختلفة، الفريق لم يعد مرعبًا مثلما كان العام الماضي، الصورة مختلفة تمامًا مع أنجي بوستيكوجلو، الانتصارات تأتي أحيانًا باسم النصر وشخصيته فقط".

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وعن أنجي بوستيكوجلو:"النصر لن يذهب بعيدًا مع هذا المدرب، الفريق بحاجة إلى تدعيم في سوق الانتقالات، وبالتحديد رقم 6 بالإضافة إلى مهاجم رأس حربة".

وواصل حديثه منتقدًا سامو كوستا:"هذا اللاعب لم يصل إلى 20% من مستوى مارسيلو بروزوفيتش"، ليظهر السؤال:"من أحضر كوستا؟"، ليرد نور:"صاحبنا الذي قام بتخريب الفريق".

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بوستيكوجلو في حالة إحباط

في المقابل، أبدى مدرب النصر، أنج بوستيكوجلو، إحباطه الكبير من خسارة تلك المواجهة، بعدما بدأ الفريق المباراة بشكل ممتاز، في الشوط الأول، وحتى كان قريبًا من الانتصار في الشوط الثاني، فيما علّق على غياب الجناح السنغالي ساديو ماني، بقوله إن العائلة هي الأهم في هذه الحياة، وقد سمح له بذلك، وهو من أفضل اللاعبين التزامًا وخلقًا، فضلًا عن احترافيته، وأوضح أن النصر يملك هدّافين ولاعبين شباب جيدين يسعى لتطويرهم، مبينًا أنه رغم ما يواجههم من مشكلات عديدة وبطولات كثيرة، إلا أن الفريق سيحقق النجاح إذا ما استمر على نفس الأداء الذي استهل به مباراة الأهلي.