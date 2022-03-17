محمد نور: الهلال لن يفوز على الاتحاد بجدة .. والبيشي "يخوف"

يرى محمد نور؛ أسطورة نادي الاتحاد، أن ناديه يمتلك فرص كبيرة من أجل التتويج ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يقدم مستوى ثابت ورائع، حيث يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 57 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الهلال الوصيف.

ما هي حظوظ الاتحاد في التتويج بالدوري؟

خلال لقاء مع الإعلامي الاتحادي علاء سعيد، قال نور: "الاتحاد يفوز بحضور 60 ألف مشجع أو بدونهم، ومباراتي الحزم والفتح مهمين، ولا نحتاج لمباراة الهلال، ومن الصعب أن يفوز على الاتحاد في جدة".

وتابع: "فنيًا الاتحاد الآن أفضل من الفتح، والبيروفي أندريه كاريلو والكولومبي جوستافو كويلار أحدثا الفارق مع نادي الهلال لأنهم عادوا إلى مستوياتهم".

1/2 اسطورة #الاتحاد (( محمد نور )) قائلاً :



✨ الهلال صعب يفوز على #الاتحاد في جدة



✨ لقائي الحزم و الفتح مهمة .. وباقي تكة على تحقيق الدوري



✨ غياب حمدالله و كورنادو لم يكون مؤثر بشكل كبير المباريات الماضية لأننا شاهدنا ما قدمه البدلاء pic.twitter.com/cQTLWTQS7k — علاء سعيد (@alaa_saeed88) March 16, 2022

واستطرد قائلًاك "عودة حمد الله ستشكل الفارق بكل تأكيد، ومن سيحضر سيكون على قدر المسؤولية، والاتحاد لعب أفضل مبارياته أمام الشباب في الرياض، وعبد العزيز البيشي قدم مستوى يفجع ويخوف، ومهند الشنقيطي دخل مباراة الشباب كأنه في تمرين".

2/2 الأسطورة ( محمد نور ) قائلاً#الاتحاد #يمشي_كدا_كدا بعد المباريات وقبلها يمشي ضغط



أجمل مباريات #الاتحاد أمام الشباب



البيشي قدم مستوى "يفجع ويخوف" برفقة " مهند الشنقيطي " اللي دخل مواجهة الشباب كأنه في تمرين



💥لمتابعة كواليس لقاء الأسطورة عبر سنابي https://t.co/FalAgGvBBz pic.twitter.com/lNeh5S5SIS — علاء سعيد (@alaa_saeed88) March 16, 2022

ما هي حظوظ الاتحاد في التتويج بالدوري السعودي؟

يمتلك فريق نادي الاتحاد حظوظًا كبيرة في التتويج بلقب الدوري السعودي بعد غياب دام 13 عامًا منذ آخر تتويج به عام 2009.

ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة من 24 مباراة، بينما يأتي الهلال في المركز الثاني برصيد 46 نقطة من 22 مباراة فقط.

وفي حالة فوز الهلال بمباراتيه المؤجلتين أمام الاتفاق والفيحاء، سيرتفع رصيده إلى 52 نقطة، وسيكون الفارق بينه وبين الاتحاد المتصدر 5 نقاط.

ومازالت هناك مباراة ستجمع بين الاتحاد والهلال في الدور الثاني، حيث ستقام في مدينة جدة، وهي المباراة التي ستكون مصيرية بكل تأكيد.

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