محمد نور: الدوسري والعابد وباهبري يستطيعون اللعب في أوروبا، لكن هذا الاتحادي لا

أسطورة الكرة السعودية يتحدث عن إمكانية انضمام اللاعبين السعوديين لنادي ألميريا

أكد محمد نور نجم الاتحاد والمنتخب السعودي السابق أن المسؤولين في نادي ألميريا الإسباني لن يُجاملوا أي لاعب سواء كان عربيًا أو سعوديًا على حساب النادي، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين السعوديين يستطيعون اللعب في أوروبا.

ألميريا المملوك لوزير الترفيه السعودي تركي آل الشيخ نجح في الفوز بدوري الدرجة الثانية في إسبانيا والصعود إلى الدرجة الأولى (لا ليجا)، وقد تحدث البعض عن إمكانية ضمه لبعض اللاعبين السعوديين أو العرب.

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نور علق على الأمر خلال حديثه في برنامج "ملعب SBC" بالتأكيد على أن اللاعب الجيد الذي يستطيع فرض نفسه سيحظى بالفرصة للعب في أوروبا، لكن لا مكان للمجاملة هناك.

وعند سؤاله عن الأسماء القادرة على اللعب في أوروبا، أجاب "سالم الدوسري أول لاعب يستطيع اللعب في أوروبا، هناك كذلك نواف العابد وهتان باهبري بما يُقدمانه حاليًا".

المقدم خالد الشنيف طرح اسم عبد العزيز البيشي جناح الاتحاد، لكن نور أكد أنه لا يستطيع اللعب في أوروبا لسبب واضح، كشف عنه بقوله "لم أذكر البيشي ضمن المجموعة القادرة على اللعب في أوروبا لسبب واحد وهي أن مستواه متذبذب جدًا خلال الموسم".

أتم "تابعت البيشي جيدًا خلال الموسم خاصة أنه يلعب للاتحاد، متذبذب جدًا في الملعب، تراه في مباراتين مصدر إزعاج كبير للمنافس ويُقدم أداءً مثاليًا، ولكنه يغيب تمامًا في مباراتين أخرتين ويكون كالحاضر الغائب عن الملعب".

يُشار إلى أن سالم الدوسري سبق أن خاض تجربة احترافيه قصيرة في الليجا، حيث ارتدى قميص فياريال معارًا من الهلال لمدة 6 أشهر خلال موسم 2017-2018.