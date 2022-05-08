محمد نور: الاتحاد سيحسم اللقب أمام الهلال، وهذا اللاعب هو الأفضل في الدوري

توقع محمد نور أسطورة الاتحاد والمنتخب السعودي أن يحسم العميد صراع لقب الدوري السعودي مع الهلال خلال مواجهة الفريقين في الجولة القادمة، والتي ستقام في جدة يوم الأحد المقبل.

العميد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي حاليًا برصيد 62 نقطة وبفارق 9 نقاط عن الهلال الذي يمتلك مباراة مؤجلة سيخوضها الأربعاء المقبل أمام الاتفاق، وذلك قبل 4 جولات من نهاية البطولة.

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نور حل ضيفًا على برنامج "ملعب SBC" وقد أبدى ثقته في قدرة لاعبي الاتحاد حسم الكلاسيكو أمام الهلال لصالحهم، موضحًا أن هذا لو حدث سيعني نهاية صراع اللقب وتتويج الفريق به.

وأضاف أن التعادل الأخير أمام الفتح يعود لتفكير اللاعبين في لقاء الهلال وأنه الحاسم للقب، وهو ما أدى لنقص تركيزهم خلال مواجهة الإحساء.

وأضاف نور "اللاعبون خلال مواجهة الفتح كانوا يفكرون في مباراة الهلال وأنها ستكون الحاسمة، وأنا واثق أن لدى اللاعبين كل العزيمة والإصرار لحسم الدوري أمام الهلال، الاتحاد إن فاز سيُحسم اللقب تمامًا فيما لو فاز الهلال لن يُحسم شيء بل سيبقى الاتحاد في الصورة والدوري في الملعب".

نجم الوسط السعودي سُئل من المذيع خالد الشنيف عن أفضل لاعب في الموسم الجاري من الدوري السعودي وإن كان رومارينيو نجم الاتحاد يستحق اللقب، فأجاب "بالتأكيد، بناءً على ما قدمه رومارينيو منذ وصل السعودية وخاصة هذا الموسم، فأقل ما يُقدم له هو جائزة أفضل لاعب في الموسم".

تابع "صحيح أن العديد من اللاعبين برزوا هذا الموسم ويُنافسونه على اللقب لكن حضوره وتأثيره الكبير في جميع المباريات خاصة الصعبة ومساهمته في الأهداف بجانب وجود الاتحاد في الصدارة يجعله يستحق الأفضل في الدوري".

وأتم نور حول توقعه للكلاسيكو "أتوقع فوز الاتحاد وحسمه للقب في مباراة الهلال، الفريق حاليًا جاهز وشبه مكتمل واللاعبون لديهم رغبة كبيرة في الفوز خاصة أنها مباراة كبيرة".

يُشار إلى أن رومارينيو ترك بصمته هذا الموسم على 23 هدفًا للاتحاد (أحرز 17 وصنع 6) فيما كان رصيد أوديون إيجالو هداف الدوري 24 هدفًا، إذ سجل 20 وصنع 4 لكن مع فريقي الهلال والشباب.