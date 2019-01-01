نور يساند النمور والإدارة تعلن تعيين متحدثًا عن الاتحاد

محمد نور يواصل دعمه للاتحاد قبل مواجهة الفتح.

شهدت تدريبات فريق نادي الاتحاد، حضور قائد الفريق السابق محمد نور، لليوم الثاني على التوالي، من أجل دعم اللاعبين، والرفع من روحهم المعنوية.

الاتحاد يستعد لمواجهة الفتح يوم السبت المقبل، بالجولة الثالثة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأعلن الاتحاد عن تعيين أحمد صادق دياب، مستشارًا لمجلس الإدارة، ومتحدثًا رسميًا باسم العميد خلال الفترة القادمة.

جاء هذا التعيين باختيار دياب، نظرًا لخبرته الطويلة، والتجربة الإعلامية الغنية التي يتمتع بها، وتمنت له الإدارة الاتحادية التوفيق في مهمته.

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وواصل فريق الاتحاد تدريباته التحضيرية لمواجهة الفتح القادمة، حيث ركز الهولندي هينك تين كات، المدير الفني للفريق، على الجوانب الفنية والتكتيكية.

لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي، قررت اليوم الإثنين، نقل مباراة الاتحاد والفتح من ملعب مدينة الملك عبد الله "الجوهرة المشعة" في جدة، إلى ملعب الملك عبد العزيز في مكة المكرمة.

ويسعى الاتحاد لمصالحة جماهيره، بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها مؤخرًا، على يد فريق الفيحاء، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد بالدوري.