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محمد ناجي: كنا نأمل الفوز على الهلال السعودي

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الاتحاد ودع البطولة العربية
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد محمد ناجي جدو، لاعب فريق الاتحاد السكندري، على أنه كان يأمل تحقيق نتيجة أفضل أمام الهلال السعودي، ولكنهم لم يستطيعوا.

محمد ناجي قال خلال تصريحات لقناة "أبو ظبي الرياضية": "الهلال فريق محترم، وتعادلنا معه سيكون دفعة جيدة لنا في الدوري خلال الفترة المقبلة".

مهاجم الاتحاد السكندري تابع: "المشاركة في بطولة كأس زايد للأندية، كانت مهمة للغاية، وكان لدينا الطموح لاستكمال المشوار".

واختتم جدو تصريحاته قائلًا: "سيكون تركيزنا الفترة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، وهدفنا هو إرضاء جماهير الاتحاد".

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