بعد إصابته - شريف إكرامي يوجه رسالة إلى محمد محمود

حارس الأهلي يعبر عن حزنه لإصابة محمد محمود

عبر شريف إكرامي، حارس مرمى فريق النادي الأهلي، عن حزنه لإصابة زميله بالفريق محمد محمود، بقطع في الرباط الصليبي بالركبة.

محمد محمود تعرض لقطع في الرباط الصليبي في القدم اليسرى يناير الماضي، ليعود منذ أيام للمشاركة في التدريبات الجماعية، قبل أن تتكرر الإصابة لكن في القدم اليمنى.

إكرامي نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة موجهة إلى زميله محمد محمود جاء فيها:

شكوك حول مداهمة إصابة الرباط الصليبي من جديد لمحمد محمود

"خبر مؤلم جدًا إصابة محمد محمود، وغيابه عن الفريق لـ٦ أشهر أخرى، لكن الحمد لله دائمًا وأبدًا، اختبار صعب لشاب واعد، لكني أثق في قوتك عزيمتك وإصرارك و إيمانك، إبقى مبتسمًا متفائلًا يا محمد كما عاهدناك، وستعود أقوى بإذن الله".

وانتقل محمد محمود إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من صفوف وادي دجلة، واستطاع أن يحجز مكانًا في التشكيل الأساسي للفريق، قبل تعرضه للإصابة.