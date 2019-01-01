تقارير: الأهلي أنهى صفقة محمد قفشة مقابل 20 مليون جنيه

الأهلي يعلن عن الصفقة رسميًا خلال ساعات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

نجح النادي الأهلي، في التعاقد مع محمد مجدي قفشة، صانع ألعاب فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن النادي الأهلي أنهى صفقة قفشة لصالحه، مقابل 20 مليون جنيه مصري، بدون دخول لاعبين بالصفقة.

وتم حسم الصفقة بعد جلسة جمعت بين قفشة ومسؤولي النادي الأهلي، حيث تم وضع الرتوش الأخيرة للصفقة، ثم التوقيع على العقود.

الاتفاق مع قفشة تم على أن يصبح لاعبًا بصفوف الأهلي بداية من الموسم المقبل، تم بنجاح اليوم الأربعاء، بعد مفاوضات مع بيراميدز.

ويعد هو التعامل الأول بين إدارتي الأهلي وبيراميدز، بعد خلافات طيلة الموسم الماضي، مع تركي آل الشيخ، مالك النادي السابق.

الأهلي كان قد تعاقد مع صفقتين وهما أليو ديانج ومحمود متولي، بالإضافة إلى رمضان صبحي الذي تم تجديد استعارته لمدة موسم من هيدرسفيلد الإنجليزي.