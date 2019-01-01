محمد مجدي "أفشة" : تعرضت لضغط كبير قبل التوقيع للأهلي ولكن قراري كان حاسمًا

أعلن الأهلي تعاقده مع اللاعب قادماً من بيراميدز لمدة 5 سنوات

ماجد جزر فيسبوك تويتر

عبر محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي الجديد عن سعادته بالتواجد داخل جدران حامل لقب الدوري المصري الموسم الماضي 2018\2019، قادمًا من نادي بيراميدز بعد مرحلة طويلة من المفاوضات.

وأعلن الأهلي تعاقده مع اللاعب قادماً من بيراميدز لمدة 5 سنوات، وشارك مع الأخير الموسم المنصرم في 23 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف وساهم في صناعة 6 آخرين.

أفشة قال في تصريحات تلفزيونية لقناة النادي الأهلي : "قبل دخول مقر النادي الأهلي بالأمس جاءت مكالمة لوكيلي من مسؤول كبير في أحد الأندية ليعرض أموالاً ضخمة للغاية من أحد الفرق الكبرى".

وأضاف "هذا الفريق قدم مبلغًا كبيرًا ووافق على كل الشروط التي قدمها وكيلي ولكنني أحسست أنني سأرتاح بالأهلي".

وأضاف الوافد الجديد على الشياطين الحمر : "سعيد بالانضمام للنادي الأهلي، وتنازلت كثيراً لتحقيق هذه الخطوة المهمة، وأسعى لكتابة تاريخ كبير مع القلعة الحمراء".

وأضاف : "أي لاعب ينضم للأهلي لا يفكر سوى في حصد البطولات فقط، وأمل أن أساعد زملائي في ذلك لإسعاد جماهير الأهلي العريقة".

وعن أصعب اللحظات خلال الفترة الماضية قال أفشة : "أنها اللحظة التي تعثرت فيها المفاوضات، ولكنني تمسكت بالانضمام الأهلي ولا أخشى الضغوطات".

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اللاعب أنهى تصريحاته بالحديث عن المنافسة على بطولة الدوري الموسم الجديد وقال : "الموسم المنقضي كانت المنافسة قوية جداً بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، لكنها ستكون أقوى في الموسم المقبل، وأتمنى أن نفوز بالبطولة ونتواجد دائماً على منصات التتويج ".