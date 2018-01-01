محمد فضل يوجه رسالة مهمه لجماهير الأهلي

مدير تعاقدات الأهلي السابق، يوجه رسالة مهمة بعد قبول استقالته من منصبه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد محمد فضل، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، على أن الكيان هو الأهم، ويعمل من أجله الجميع، تعليقًا منه على انتهاء علاقته بالقلعة الحمراء.

محمود الخطيب رئيس الأهلي، أعلن مساء أمس الأحد، عن تشكيل قطاع الكرة الجديد، شهد خروج محمد فضل وتعيين أمير توفيق بدلًا منه.

فضل قال خلال رسالة لجماهير الأهلي، عبر قناة "أون سبورت": "تعلمنا مِن مَن سبقونا في الأهلي، إن الكيان هو الأهم دائمًا".

مدير التعاقدات السابق تابع "طالما كانت جماهير الأهلي العظيمة حاضرة، سيظل النادي في المقدمة دائمًا".

وتحدث فضل عن مشوار الأهلي في الدوري، حيث أكد على أن عودته إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد انتهاء مؤجلاته، سيكون أمرًا طبيعيًا.

ويلعب الأهلي أمام نظيره النجوم، بالمباراة المؤجلة من الإسبوع الثاني عشر ضمن منافسات الدوري الممتاز.