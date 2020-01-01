محمد فضل: حزنت عندما شاهدت الأخطاء التحكيمية ونعمل على التطوير

محمد فضل يعتذر لرئيس الاتحاد السكندري عن الأخطاء التحكيمية.

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري، على أن هناك بعض المشكلات التحكيمية هذا الموسم، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فضل قال خلال تصريحات عبر قناة "أون سبورت" الفضائية: "اتخذنا قرارًا مع بداية الموسم الجاري، بعدم الاستعانة بحكام أجانب، باستثناء مباراة الأهلي والزمالك".

عضو اللجنة الخماسية تابع: "إذا طلب أي فريق الاستعانة بحكام أجانب، سأرفض، لأننا نساند جمال الغندور، وجميع رؤساء اللجان، وهذا الأمر لا يتعارض مع الأندية، ودورنا مساعدتها".

محمد فضل أردف: "أتفق بأن في آخر جولتين الحكام تسببوا في الكثير من الأزمات، لأنني كنت لاعبًا وأشعر بالظلم، ورد فعل مسؤولي الأندية أتقبله".

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وواصل: "عندما تحدث معي محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، اعتذرت له وقلت هذا حقك، لأنني لم أتابع مباريات الدوري".

واستطرد قائلًا: "تابعت الحالات، وشعرت بالحزن، وتحدثت مع جمال الغندور، لنساعد بعضنا البعض، والعمل على تطوير المنظومة، ومساعدة مواجهة الأندية والتشاور معهم".

جاء ذلك بعد شكوى عدد من الأندية، من الأخطاء التحكيمية التي تتسبب في ضياع نقاط كثيرة، خاصة من الزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري.