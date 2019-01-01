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خاص - محمد فضل يكشف لـ"جول" حقيقة تخفيض أسعار تذاكر كأس أمم إفريقيا

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هل هناك نية لخفض أسعار تذاكر كأس أمم إفريقيا؟
متابعة - ماجد جزر

نفى محمد فضل، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، فكرة تخفيض أسعار تذاكر البطولة خلال الفترة المقبلة.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا، تفكر في تخفيض أسعار التذاكر، بسبب غياب الجماهير عن المدرجات.

"جول" تواصل مع محمد فضل، والذي أكد على أن كل ما يثار حول تخفيض أسعار التذاكر ليس له أي أساس من الصحة.

محمد فضل تابع: "طريقة دخول المنتخبات المشاركة في البطولة، تسير بشكل طبيعي، ولا يوجد أي تغيير فيها".

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واختتم فضل تصريحاته مشددًا على أنه في حالة اتخاذ أي قرارات بشأن التذاكر، سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

الجماهير غابت عن حضور مباريات كأس أمم إفريقيا، بسبب أسعار التذاكر التي وصلت إلى 100 جنيه للتذكرة الواحدة.

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