محمد فضل: الحديث عن صفقات الأهلي ليست أنانية والانتقادات معلوم مصدرها

مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء يؤكد تقديره التام لحجم المسؤولية الملقاه على عاتقه رغم الانتقادات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

دافع محمد فضل؛ مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، عن نفسه بعدما تعرض للعديد من الانتقادات خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الأهلي فوق الجميع.

وطالت عديد الانتقادات مدير التعاقدات خلال الفترة الماضية، لعدم دعم الفريق بصفقات قوية سواء في يناير أو الصيف الماضيين، خاصة مع تراجع أداء الأهلي.

ميهوب: الأهلي لم يقدرني واشترطت الانضمام للجهاز الفني الجديد أو الرحيل

الأهلي أعلن بالأمس أنه تم التعاقد مع الأنجولي جيرالدو؛ مهاجم أول أغسطس الأنجولي، خرج بعدها فضل مؤكدًا أنه حصل على توقيع اللاعب منذ منتصف نوفمبر الماضي، لكن تم الإعلان بالأمس فقط.

فضل برر موقفه في بيان رسمي، أصدره اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كلامنا على أننا اشتغلنا على الصفقات سواء التي أبرمها النادي أو سوف يتعاقد معها لاحقًا بالدليل، ليس الهدف منه إظهار أنانية أو الدفاع عن الانتقادات التي وجهت بلا داع ومعلوم مصدرها، وإنما نوضح أننا نعلم حجم المسؤولية والحمد لله نجتهد ونفعل جميع الأسباب حتى نكون على قدرها ومعنى نكون ليس شخصًا باسمه، ولكن مجموعة أشخاص اجتهدت لخدمة ناديها فقط، أشخاص معلومة وغير معلومة، تعمل في سرية تمامًا هدفها نادي الأهلي فقط".

وأضاف: "الأهلي فوق الجميع بجمهوره ومبادئه، وكلنا نخدم نادينا سواء من الخارج أو الداخل، ونتصرف دون حسابات أو دبلوماسية نهائيًا.

"اجتهدنا كثيرًا بسرية دون كلام أو محاولة إظهار شو خصوصًا على وسائل التواصل الاجتماعي وهدفنا كان هو أن نادينا دائمًا هو رقم 1 فقط، وسيظل رقم 1 بجمهوره ومبادئه".

مكتشف جريزمان وتجربة عربية وحيدة - من هو لازارتي المرشح لتدريب الأهلي؟

مدير التعاقدات تابع: "بخصوص صفقة لاعب أو آخر لسنا مسؤولين عن ميعاد إتمام الصفقة، لكن مسؤوليتنا تكمن في انتقاء وترشيح عناصر مميزة تخدم النادي فنيًا واستثماريًا، وتكون جاهزة للانتقال دون صعوبات أو مزايدات".

واختتم: "سنظل نحب ونحافظ وندافع عن نادينا من حبنا فقط كجمهور وليس لأهداف أخرى، سنكرر الأهلي فوق الجميع بمبادئه قبل بطولاته، جمهوره ده حماه".

يذكر أن المهاجم الأنجولي هو رابع صفقات الأهلي بعدما تم التعاقد مع محمود وحيد؛ ظهير مصر المقاصة، ومحمد محمود؛ لاعب وسط وادي دجلة، والفلسطيني محمود السلمي؛ صانع ألعاب اتحاد الشجاعية الفلسطيني.