محمد عواد يودع زملائه بالوحدة قبل العودة للإسماعيلي

محمد عواد يعلن عودته للإسماعيلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حرص لاعبو فريق نادي الوحدة السعودي، على توديع زميلهم المصري محمد عواد، حارس مرمى الفريق، قبل رحيله بنهاية الموسم الحالي.

وكان عواد انتقل لصفوف الوحدة مع بداية الموسم الحالي، قادمًا من الإسماعيلي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ليعود إلى فريقه مرة أخرى.

عواد نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورًا تجمعه بزملائه لاعبي فريق الوحدة.

End of the season... thanks to the team and the team work , it was a great season ...good luck guys ... coming back to my home #ismailiclub ❤️ pic.twitter.com/ZivSssJM8n — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) May 15, 2019

وكتب عواد تغريدة جاء فيها: "نهاية الموسم، شكرًا إلى الفريق ولجميع فريق العمل، وكان موسم عظيم، وأتمنى الحظ السعيد لكم، وسأعود إلى بيتي النادي الإسماعيلي".

جاء ذلك بعدما كان غرد عواد منذ أيام، عبر حسابه على "تويتر"، مشيرًا إلى أنه سيستمر في المملكة العربية السعودية.

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ويقدم محمد عواد موسمًا أكثر من رائع رفقة الوحدة السعودي، ليتلقى العديد من العروض، ولكنه أشار لأنه سيستمر بالسعودية.