محمد عواد يعلق على استبعاده من قائمة منتخب مصر

حارس الوحدة السعودي يتحدث عن استبعاده من قائمة الفراعنة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

علق محمد عواد، حارس مرمى فريق نادي الوحدة السعودي، على عدم اختياره لقائمة منتخب مصر الأولية، التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية 2019.

المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، أعلن قائمة الفراعنة التي تضم 25 لاعبًا، ليس من ضمنهم محمد عواد.

عواد نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، جاء خلالها:

"كل مدرب له وجهة نظر في الاختيار بس لما تكون جاي تتفرج عليا في السعودية وتقولي كابتن محمود الخطيب قالك رشحلى حارس مرمي ترود عليه تقوله عواد، كنت مرشحني بناءاً على ايه؟".

كل مدرب له وجهة نظر في الاختيار بس لما تكون جاي تتفرج عليا في السعودية وتقولي كابتن محمود الخطيب قالك رشحلى حارس مرمي ترود عليه تقوله... عواد ... كنت مرشحني بناءاً على ايه ؟ — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) May 21, 2019

محمد عواد قدم مستويات رائعة رفقة الوحدة السعودي، حيث كان من المنتظر انضمامه لصفوف الفراعنة بأمم إفريقيا.