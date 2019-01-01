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الإسماعيلي

محمد عواد: الأهلي أم الزمالك؟ - مصيري سيتحدد بنهاية الموسم

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حارس مرمى الإسماعيلي يوضح موقفه من الحديث حول انتقاله للأهلي أو الزمالك

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد محمد عواد، حارس مرمى الإسماعيلي، والمعار إلى فريق الوحدة الإماراتي، على أن قرار رحيله عن القلعة الصفراء سيتحدد بنهاية الموسم، بناء على قرار إدارة النادي.

عواد قال خلال تصريحات لإذاعة أون سبورت: "لا أمتلك أي رغبة محددة أو عروض رسمية حتى الآن، ولا أعلم ماذا سيحدث".

حارس الوحدة تابع: "الجميع يتحدث دائمًا عن الأهلي والزمالك، ولكنني لاعب محترف وأرتبط بعقد مع النادي الإسماعيلي ينتهي بعد موسمين".

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محمد عواد أردف: "سأنتظر لنهاية الموسم، بعدها سيتحدد مصيري سواء بالاستمرار مع الوحدة، أو العودة للإسماعيلي، أو الانتقال لأي فريق آخر".

واختتم حارس مرمى الإسماعيلي تصريحاته، قائلًا: "أحمد حسام ميدو المدير الفني للوحدة، مدرب جيد وله اسمًا كبيرًا، وإضافة كبيرة للنادي السعودي".

ويلعب محمد عواد في صفوف الوحدة لمدة موسم على سبيل الإعارة، قادمًا من النادي الإسماعيلي، حيث يقدم مستويات رائعة.

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