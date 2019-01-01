محمد صلاح يغادر مواجهة ليفربول وتوتنهام بسبب الإصابة

محمد صلاح يتعرض للإصابة مع ليفربول في مواجهة توتنهام هوتسبير.

تعرض النجم المصري محمد صلاح للإصابة في مباراة فريقه ليفربول اليوم أمام نظيره توتنهام هوتسبير في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

جاءت هذه الإصابة لتبدو مجرد تجدد لتلك التي تعرض لها قبل التوقف الدولي الأخير أمام ليستر سيتي في الجولة الثامنة من البريميرليج.

ووقع النجم المصري في أرض ملعب المباراة دون تدخل قوي في الدقيقة الـ ٨٤ من عمر اللقاء ليقوم يورجن كلوب بسحبه بشكل فوري من الملعب.

صلاح يقود ليفربول لقلب الطاولة على توتنهام

تلقى صلاح العلاج قليلًا وصرح للطبيب أنه لا يستطيع أن يكمل المباراة وقام كلوب بالدفع بجو جوميز بديلًا له في الدقيقة الـ ٨٥ من عمر اللقاء.

وكان صلاح قد سجل الهدف الثاني لليفربول قبل أن يغادر ملعب المباراة من ركلة جزاء حصل عليها السنغالي ساديو ماني ليكمل عودة الريدز في النتيجة.

جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد ظهر وهو واقفًا على قدمه عقب المباراة مع يورجن كلوب المدير الفني للفريق ويهنيء زملائه على الفوز.