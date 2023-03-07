"محمد صلاح يستحق المديح مثل كريستيانو رونالدو"

أسطورة ليفربول يكشف التشابه بين محمد صلاح وكريستيانو رونالدو

تحدث أسطورة ليفربول روبي فاولر، عن تألق محمد صلاح في المباريات الأخيرة وكسره لرقمه القياسي كهداف تاريخي لفريق ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحطم صلاح الرقم القياسي الذي سجله فاولر برصيد 128 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول وأصبح النجم المصري هو الهداف التاريخي للريدز برصيد 129 هدفًا بعد تسجيله هدفين في شباك مانشستر يونايتد.

وقال فاولر لصحيفة "ذا أتلتيك": "لكي تمضي في حياتك المهنية دون إصابة خطيرة فأنت بحاجة إلى القليل من الحظ بالطبع لكن سجل ظهوره يقول أيضًا الكثير عن كيفية رعاية مو لنفسه، كريستيانو رونالدو يحظى بالكثير من الثناء على هذا الأمر وصلاح يستحق نفس الشيء".

وتابع:"جسده قوى إنه مخلص تمامًا لمهنته إنه المثال المثالي للاعبين الشباب القادمين من حيث كيفية عيش حياتك أنا متأكد من أنه لعب كثيرًا مع الأوجاع والآلام لكنه يكره عدم اللعب ".

وواصل أسطورة ليفربول تصريحاته قائلًا: "إنه يبلغ من العمر 30 عامًا فقط ويجب أن تبقى لديه سنوات عديدة في المستوى الأعلى من المثير التفكير فيما لا يزال بإمكانه تحقيقه".

وأكد فاولر أن صلاح لديه الكثير ليقدمه مع ليفربول ويضيف إنجازات جديدة له، وعلى الرغم من أنه لم يكن أفضل موسم لصلاح بقميص ليفربول إلا أنه تمكن من تسجيل 22 هدفًا و صنع 11 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم.