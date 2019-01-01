محمد صلاح يخطر أجيري بموعد وصوله لمعسكر منتخب مصر
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
أخطر محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، الجهاز الفني للفراعنة بقيادة خافيير أجيري، بموعد وصوله إلى معسكر الفراعنة
وأشارت تقارير صحفية إلى أن صلاح سينتظم في معسكر منتخب مصر، خلال 48 ساعة مقبلة، استعدادًا لكأس أمم إفريقيا.
إيهاب لهيطة كان قد أكد خلال تصريحات صحفية، على أنه لا يعلم موعد وصول محمد صلاح إلى المعسكر.
العالمي @midoahm والأسد الكاميروني إيتو 🦁— جول مصر (@goaleg) June 10, 2019
(📸: IG/ahmedhossammido) pic.twitter.com/dAZZmTJTet
ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو، أكد خلاله على ضرورة دعم الجماهير المصرية للمنتخب خلال كأس أمم إفريقيا المقبلة.
وتوج صلاح مؤخرًا ببطولة دوري أبطال أوروبا، رفقة فريقه ليفربول الإنجليزي، بعد الفوز على توتنهام في النهائي بهدفين دون رد.
ويقيم المنتخب المصري معسكرًا في برج العرب، استعدادًا لأمم إفريقيا، حيث يقع في المجموعة الأولى رفقة زمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.