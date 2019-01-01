محمد صلاح يخطر أجيري بموعد وصوله لمعسكر منتخب مصر

صلاح يستعد رفقة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أخطر محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، الجهاز الفني للفراعنة بقيادة خافيير أجيري، بموعد وصوله إلى معسكر الفراعنة

وأشارت تقارير صحفية إلى أن صلاح سينتظم في معسكر منتخب مصر، خلال 48 ساعة مقبلة، استعدادًا لكأس أمم إفريقيا.

إيهاب لهيطة كان قد أكد خلال تصريحات صحفية، على أنه لا يعلم موعد وصول محمد صلاح إلى المعسكر.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو، أكد خلاله على ضرورة دعم الجماهير المصرية للمنتخب خلال كأس أمم إفريقيا المقبلة.

وتوج صلاح مؤخرًا ببطولة دوري أبطال أوروبا، رفقة فريقه ليفربول الإنجليزي، بعد الفوز على توتنهام في النهائي بهدفين دون رد.

ويقيم المنتخب المصري معسكرًا في برج العرب، استعدادًا لأمم إفريقيا، حيث يقع في المجموعة الأولى رفقة زمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.