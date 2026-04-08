سيبدأ محمد صلاح مباراة الأربعاء على مقاعد البدلاء مع ليفربول، وفقاً لما قرره المدرب أرنه سلوت. ويحلّ العملاق الإنجليزي ضيفاً على باريس سان جيرمان في ملعب «بارك دي برانس» في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان صلاح قد بدأ أساسياً يوم السبت مع ليفربول، الذي تلقّى خسارة قاسية في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي بنتيجة 4-0. وأهدر الجناح، الذي سيرحل عن ليفربول بعد هذا الموسم، ركلة جزاء، قبل أن يقوم سلوت باستبداله مبكراً.

وسيحل فلوريان فيرتس مكان صلاح على الجهة اليمنى من الخط الهجومي لليفربول، فيما سيكون هوغو إيكيتيكي رأس الحربة لدى «الريدز». وسيلعب دومينيك سوبوسلاي خلفه بقليل. ويبدأ جيريمي فريمبونغ على الجهة اليمنى ضمن خط دفاع مكوّن من خمسة لاعبين.

كما منح سلوت مقعدين أساسيين للقائد فيرجيل فان دايك وريان خرافنبرخ. ويبدأ كودي جاكبو مجدداً على مقاعد البدلاء مع ليفربول، الذي يمرّ بموسم صعب، لكنه لا يزال قادراً على الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول قد خرج الموسم الماضي من دور الـ16 على يد باريس سان جيرمان. وشكّل ذلك دفعة كبيرة لنادي العاصمة الفرنسية، إذ فاز بعد بضعة أشهر بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.

تشكيلة باريس سان جيرمان: سافونوف؛ حكيمي، ماركينيوس، باتشو، مينديش؛ زائير-إيمري، فيتينيا، جواو نيفيش؛ دويه، ديمبيلي، كفاراتسخيليا

تشكيلة ليفربول: مامارداشفيلي؛ فريمبونغ، كوناتي، فان دايك، غوميز كيركيز؛ خرافنبرخ، ماك أليستر؛ فيرتس، سوبوسلاي؛ إيكيتيكي.