النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد صلاح يتجاوز إنجاز إيان راش أسطورة ليفربول

التعليقات()
Getty Images
النجم المصري محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

وصل محمد صلاح لهدفه الرابع عشر في البريميرليج هذا الموسم، وذلك بعد افتتاحه أهداف مباراة برايتون وليفربول التي أقيمت في الجولة الثانية والعشرين من البريميرليج.

وتساوى صلاح مع أوباميانج نجم آرسنال وهاري كين نجم توتنهام هوتسبر في صدارة هدافي البريميرليج حتى الآن.

أسطورة مانشستر يونايتد يشيد بدور سولشار في التخلص من فوضى مورينيو

اختيارات المحررين

ويُعد هذا هو الهدف رقم 46 لصلاح في الدوري الإنجليزي بشكل عام، ليتجاوز عدد أهداف أسطورة ليفربول إيان راش في الدوري (45 هدفًا).

صلاح الذي يمتاز بالتسديد بالقدم اليسرى أحرز أربعة أهداف من ركلات جزاء من ضمن آخر 10 ركلات جزاء سددها أصحاب القدم اليسرى في البريميرليج، حيث أُهدرت ست ركلات وسُجلت أربع كلها من قبل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح.

يذكر أن محمد صلاح البالغ من العمر 26 عامًا كان قد تربع الموسم الماضي على عرش هدافي البريميرليج.

 

الموضوع التالي:
كيف سيُعوض برشلونة رحيل منير؟ فالفيردي يُجيب
الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019 | قائد لبنان: السعودية تقدم كرة متطورة وأفضل ثالث هدفنا
الموضوع التالي:
كلوب عن مباراة برايتون: أغنية جميلة انتهت بفوز صعب
الموضوع التالي:
شامبيونشيب | شيفلد يونايتد يستغل تعادل نورويتش ووست بروم وبن رحمة يسجل
الموضوع التالي:
أرنولد يُشيد بدور صلاح في انتصار ليفربول على برايتون
إغلاق