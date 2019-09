صلاح يعلق عقب أزمة جائزة الأفضل وتريزيجيه يدعمه

خرج أول رد فعل سريع من محمد صلاح؛ نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، بعد أزمة التصويت على جائزة الأفضل The Best وحذفه لوصفه كلاعب لمنتخب مصر من حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

الأزمة بدأت عندما لم يرسل الاتحاد المصري لكرة القدم نتيجة تصويت قائد الفريق أحمد المحمدي والمدير الفني له المكسيكي خافيير أجيري، للاتحاد الدولي "فيفا" والخاص بالجائزة رغم مشاركة صلاح، والذي كان آخر معاد لإرساله في 19 من أغسطس الماضي.

وفي الوقت نفسه، الصحفي المصري الوحيد المشارك بالتصويت وضع صلاح كخيار ثالث له، وفضل ساديو ماني أولًا ثم كريستيانو رونالدو ثانيًا.

وأثار محترف الريدز ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعدما حذف وصفه كلاعبًا لمنتخب مصر من حسابه بتويتر مع إبقائه على لاعب ليفربول فقط.

ولتهدئة الجماهير، كتب مو: "مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا".

وقام محمود حسن "تريزيجيه"؛ لاعب منتخب مصر وأستون فيلا الإنجليزي، بدعم زميله بالفراعنة، حيث كتب عبر حسابه على "تويتر": "دائمًا أنت الأفضل".

You always the best 👑🇪🇬❤️@MoSalah pic.twitter.com/5jcV0C1QBL