صلاح يستعد لإضافة ضحية جديدة لقائمة ضحاياه

محمد صلاح يستعد لضم ولفرهامبتون لضحاياه في الدوري الإنجليزي حال سجل بهم في مواجهة الجولة الـ 18 مساء اليوم الجمعة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يحل فريق ليفربول مساء اليوم ضيفًا على نظيره ولفرهامبتون ضمن لقاءات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي على ملعب مولينيو.

ومن المتوقع أن يشارك النجم المصري محمد صلاح أساسيًا في تلك المباراة، والتي ستكون الأولى له على الاطلاق ضد فريق ولفرهامبتون.

ولم يسبق للنجم المصري أن واجه ولفرهامبتون من قبل في أي مناسبة بالدوري الإنجليزي، حيث كان الفريق في التشامبيونشيب عندما انضم لصفوف تشيلسي في 2014، كما كان في الموسم الماضي.

وسيحاول النجم المصري ضم الفريق لقائمة ضحاياه في الدوري الإنجليزي بالتسجيل في شباكهم مساء اليوم الجمعة، وهي القائمة التي تضم 19 فريقًا.

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قائمة ضحايا محمد صلاح في الدوري الإنجليزي تضم فرقًا كبير كأرسنال وتوتنهام ومانشستر سيتي وتشيلسي، ويغيب عنها من الكبار ليفربول نفسه الذي واجهه مرة وحيدة بقميص تشيلسي ومانشستر يونايتد الذي واجهه ثلاث مرات.

ويتصدر فريق واتفورد الفرق التي سجل فيها محمد صلاح حيث هز مرماهم ست مرات في ثلاث مباريات فقط وصنع هدفين، بينما يحل بورنموث ثانيًا بخمسة أهداف ويتشارك كل من ساوثهامبتون ووست هام في المركز الثالث برصيد أربعة أهادف ويأتي أرسنال وتوتنهام وستوك سيتي وليستر سيتي بالمركز الرابع بثلاثة أهداف.

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وفشل صلاح في التسجيل في كل من مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي وليفربول وسندرلاند ونوريتش سيتي، ولديه فرصة لإضافة مانشستر يونايتد لتلك القائمة في الدور الثاني لكن الثلاثي سوانزي وسندرلاند ونوريتش لا، فهم في التشامبيونشيب.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف بالتساوي مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج هداف أرسنال.