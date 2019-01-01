صلاح يعود لمواقع التواصل الاجتماعي من خلال حملة دعائية

النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول يعيد فتح حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد اغلاقها بعدة أيام وبحملة دعائية جديدة لصالح شركة شحن.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أنهى النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول حالة الجدل الكبيرة التي أثارها خلال الساعات الماضية بعد أن قام بإغلاق كافة حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

جاء هذا بعد أن قام النجم المصري بإعادة فتح تلك الحسابات، تحديدًا الخاصين بموقعي "تويتر" و"فيسبوك" مطلقًا لحملة إعلانية جديدة.

وتأتي الحملة الجديدة التي أطلقها محمد صلاح لصالح شركة شحن شهيرة تعاقدت مع النجم المصري في الفترة الماضية ليكون الوجه الإعلامي الخاص بها.

مُحدث | تفاصيل اختفاء طائرة سالا من البداية للنهاية​

ويعد محمد صلاح في الوقت الحالي واحد من أهم الوجهات الاعلانية في عالم كرة القدم بعد تحقيقه للعديد من الإنجازات بالدوري الإنجليزي في موسم ونصف.

أساطير الدوري الإنجليزي يختارون التشكيلة التاريخية لليفربول – كم منهم اختار صلاح؟

ويحتل النجم المصري في الوقت الحالي صدارة جدول ترتيب هدافي البريميرليج، كما كان قد أنهى الموسم الماضي في صدارة ترتيب نفس الجدول برقم قياسي خاص به عندما سجل 32 هدفًا.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يتحضر حاليًا مع فريق ليفربول لخوض مباراة قوية أمام ليستر سيتي يوم الأربعاء المقبل ضمن لقاءات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي.