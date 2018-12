محمد صلاح يدعو مشجع ليفربول الكفيف لحضور التدريبات

دعا محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أحد مشجعي ليفربول للحضور لمقر تدريبات الفريق في "ميلوود".

وظهر "مايك كيريني" مشجع كفيف للريدز، يحتفل بهدف الفوز للريدز في شباك نابولي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وانتشر الفيديو للمشجع الكفيف الذي يحتفل بهدف صلاح الذي قاد الريدز للتأهل لثمن النهائي، ليحصل على دعوة من صلاح.

والتقى مايك مع المدير الفني الألماني يورجن كلوب، ثم محمد صلاح، الذي أهداه قميصه.

وتحدث صلاح: " أنا سعيد لرؤيتك، لقد جعلني الفيديو الذي شاهدته لك مجنوناً"، وسأله عن مدة تشجيعه للريدز وعدد المباريات التي شاهدها الموسم الحالي.

"To Michael, your support is an inspiration. Mo Salah" ❤️@MoSalah invited @MikeKearney1 for a special visit to Melwood after a video of him celebrating our decisive #UCL winner against @sscnapoli went viral... pic.twitter.com/zHo67eBdfK — Liverpool FC (@LFC) December 20, 2018