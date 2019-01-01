هدف واحد يفصل محمد صلاح عن رقم قياسي متفرد بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح في حاجة لتسجيل هدفًا وحيدًا في مواجهة فريقه ليفربول اليوم ضد مانشستر يونايتد ليصبح أسرع من سجل 50 هدفًا لفريق واحد بالبريميرليج.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أصبح النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول على بعد هدفًا وحيدًا من الوصول لرقم قياسي جديد لم يسبقه له أي لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي.

يأتي هذا بعد وصول صلاح لهدفه رقم 49 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، خلال حوالي موسم ونصف، تحديدًا في 62 مباراة بالبريميرليج.

ويحتل آلان شيرار نجم بلاكبرن المعتزل صدارة ترتيب نجوم الدوري الإنجليزي الأسرع وصولًا للهدف رقم 50 مع فريق واحد فقط في عام 1994 عندما سجلهم بعد 66 مباراة.

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ويأتي رود فان نستلروي في المركز الثاني بعد أن سجل أول 50 هدف له بقميص مانشستر يونايتد في 68 مباراة وتحديدًا في عام 2003.

ويحتل النجم الإسباني الكبير فيرناندو توريس صدارة هؤلاء الذي سجلوا أسرع 50 هدفًا في تاريخ فريق ليفربول حيث سجلهم في 72 مباراة وبالعام 2009.

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جدير بالذكر أن صلاح يحمل بالفعل الرقم القياسي لأسرع من وصل للهدف رقم 50 في الدوري الإنجليزي على الإطلاق من حيث عدد الدقائق التي خاضها.