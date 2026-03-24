عذرًا محمد صلاح .. لكن "الأنا" تحكمت بك في فيديو رحيلك عن ليفربول!

في مثل تلك اللحظات تتجلى مقولة "كرة القدم ليست عادلة بالمرة" .. نعم هي كذلك!، فكيف تكون هذه نهاية رحلة تسع سنوات داخل جدران ليفربول للأسطورة محمد صلاح؟!

حتى وإن كان رحيله بنهاية الموسم الجاري 2025-2026 متوقعًا بدرجة كبيرة إلا أنه يبقى صدمة كبرى كذلك لجماهير مو والريدز بشكل عام، فإرثه في النادي يستحق عليه نهاية مختلفة تمامًا، فالخروج من الباب الكبير متوجًا ببطولة حقه، لكن ظروف ليفربول الحالية تقول إن هذا لم يعد ممكنًا.

ورغم الحزن على رحيله بهذه الطريقة، حيث المشكلات من الإدارة والمدرب الهولندي أرني سلوت واللا بطولة، إلا أننا تحدثنا في تقرير بعنوان "محمد صلاح "الملك الذي ترك عرشه": هرب من جحيم تشابي ألونسو "المحتمل" في ليفربول.. والألمان لن يجدوا "شماعة مصرية" لتبرير الفشل" عن كون رحيله في الموسم الجاري هو الأنسب له، رافضين له البقاء لموسم آخر داخل ليفربول، باعتبار التحديات المقبلة ستزيد موقفه في النادي تعقدًا.

لكن رغم التقدير الكبير لصعوبة ما مر به صلاح في الموسم الجاري مع ليفربول إلا أنني في الوقت ذاته لست قادرة على غض النظر عن "توقيت إعلان الرحيل"، حيث يبدو أن "الأنا" تحكمت به مرة أخرى وعلت على مصلحة الفريق بشكل عام..

من قبل سيطرت "الأنا" على صلاح، وقرر الدخول في مشاجرة مع مدربه الألماني يورجن كلوب أمام الجماهير على خط الملعب، في توقيت "حساس" بالنسبة للأخير مع اقتراب رحيله عن الفريق.









كذلك تحكم "الإيجو" بمو في ملف تجديد عقده الأخير مع ليفربول، وملأ وسائل التواصل الاجتماعي بالتصريحات حول تقصير الإدارة معه في هذا الملف، لإحراج المسؤولين أمام الجماهير في بداية الموسم الجاري .. وقتها لم يكن يكتفي بقول "لا جديد"، بل كان يستطرد في لوم الإدارة في هذا الشأن بطريقة أصبحت "مبتذلة" في بعض الأحيان ولا تليق بنجم بحجمه.

استمرت "الأنا" في التحكم بمشاهد محمد صلاح الأخيرة في ليفربول، وقدم مصلحته على مصلحة الفريق، في ملف جلوسه على مقاعد البدلاء في الموسم الجاري، حتى دفعه كبرياؤه للخروج للهجوم على سلوت وإدارة النادي علنًا في وسائل الإعلام، غير قادرًا على الصبر لتقييم الموقف بحكمة أكبر.

والآن – ومع تأكيدي مرة أخرى على أحقية صلاح بنهاية مختلفة تمامًا تليق بتاريخه في ليفربول – إلا أنه اختار من جديد توقيت آخر لخوض معركة جديدة..

ليفربول حاليًا يصارع للحاق بمركز مؤهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، بجانب وصوله لمرحلة حاسمة بالبطولة القارية حيث التأهل لدور الثمانية، مع بقاء أيام على مواجهة حاسمة أمام مانشستر سيتي في دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ناهيك عن هز استقرار غرف خلع ملابس الفريق، في ظل العلاقة القوية بين صلاح وأكثر من لاعب بالفريق، تحدثوا عن تأثيره الفعلي خلف الكواليس .. هذا في موسم تحدث به الكثيرون بالفعل عن تأثر الحالة النفسية للاعبي ليفربول برحيل زميلهم دييجو جوتا في يوليو الماضي.

تحديات جميعها كانت تتطلب من صلاح الانتظار قليلًا قبل تفجير قنبلة رحيله بنهاية الموسم الجاري في هذا التوقيت.

عذرًا صلاح .. فكما تمنيت لك نهاية سعيدة تليق بأسطورتك التي صنعتها بنفسك داخل ليفربول، تبقى مصلحة الجماعة أهم من "الأنا" التي تتحكم في المشهد حاليًا بالنادي الإنجليزي!