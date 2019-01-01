رسميًا – صلاح لاعب الشهر في ليفربول من جديد

محمد صلاح ينال جائزة أفضل لاعب في الشهر مع فريق ليفربول عن شهر ديسمبر 2018.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي ليفربول عن حصول النجم المصري محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الشهر عن شهر ديسمبر الماضي بعد تألقه رفقة الفريق.

جاء هذا بحسب ما أعلن الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي على شبكة الانترنت، حيث ذكر أن صلاح تفوق في التصويت الجماهيري على كل زملائه.

تأتي تلك الجائزة لتكون التاسعة منفردة للنجم المصري منذ انضمامه لصفوف ليفربول، والتاسعة بشكل اجمالي بعد ان شارك جائزة أكتوبر العام الماضي مع الكرواتي ديان لوفرين.

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وكان صلاح ولوفرين قد تساويان في التصويت الجماهير الخاص بجائزة شهر أكتوبر بالعام الماضي مما أدلى لحصولهما على الجائزة مناصفة.

وسجل محمد صلاح سبعة أهداف مع فريق ليفربول خلال شهر ديسمبر، وصنع ثلاثة وساهم في سبعة انتصارات للريدز على مدار الشهر.

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وأعرب النجم المصري عن امتنانه للحصول على تلك الجائزة وقال في تصريحات للموقع الرسمي: "أعتقد أنه كان شهرًا جيدًا للغاية بالنسبة لنا جميعًا، أنا سعيد لأنني استطعت مساعدة فريقي على تحقيق نتائج مهمة".

وأضاف: "علينا أن نستمر في الأداء الطيب وأن نظهر ردة فعل قوية على الخسارة أمام مانشستر سيتي، أنا متحمس للغاية لمواجهة برايتون بالغد، وأعتقد أنها ستكون مباراة جيدة".