فينجر: صلاح لم يصل إلى خط النهاية بعد ويشبه كبار اللاعبين في عقليته

المدرب التاريخي لآرسنال يتحدث عن تطور صلاح في السنوات الأخيرة

أشاد الفرنسي أرسين فينجر؛ المدير الفني الأسبق لآرسنال الإنجليزي، بالمحترف المصري محمد صلاح؛ لاعب ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أنه ينتظر منه المزيد خلال السنوات المقبلة.

الفرعون المصري قاد الريدز مؤخرًا للتتويج أبطالًا للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غياب سنوات طويلة، ليصبح أول مصري يتوج بهذا اللقب.

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المزيد من الفرق

وقال فينجر، خلال تصريحاته لصحيفة "آس" الإسبانية: "صلاح لاعب استثنائي، ويمتلك إمكانيات كبيرة، وهو بمثابة إضافة لأي فريق يلعب له، فأكثر ما يميزه هو أنه يجمع بين أكثر من عنصر، جميعها مطلوب في عالم كرة القدم حاليًا، إذ أنه يجمع بين السرعة الفائقة والقوة البدنية والجودة الفنية التي يقدمها في الملعب".

بسؤاله عما إذا كان قد طور من نفسه أو أنه اكتسب هذه الميزات، علق المدرب الفرنسي: "لا بالتأكيد هو طور من نفسه كثيرًا في الأعوام الماضية، الآن أصبح لديه وعي تكتيكي أكبر ورؤية مختلفة حول منطقة جزاء المنافسين، وهو ما جعله لاعبًا خطيرًا في أي مكان بالشق الهجومي، بجانب أنه مع مرور الوقت وبالخبرات التي اكتسبها من كل فريق لعب له أن يطور حاسة التهديف لديه، فأصبحت تسديداته اليسارية فتاكة لحراس المرمى".

وأضاف: "صلاح لديه ميزة مهمة وهي القوة العقلية، في هذه النقطة هو مثل اللاعبين الكبار، فقوته الذهنية والعقلية فريدة من نوعها، ودائمًا ما يفكر بإيجابية وكيف يطور نفسه ويبحث دائمًا عن المزيد، ولا يكتفي بما وصل له، وهذا هو المفتاح الحقيقي لكي تصبح لاعبًا كبيرًا".

واختتم: "ما يبدو للجميع أن صلاح لم يصل بعد إلى خط النهاية، وهناك المزيد سيأتي منه بكل تأكيد".