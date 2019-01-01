محمد صلاح: كلوب يجعل الأمور أسهل في كرة القدم

المهاجم المصري يشيد بطريقة لعب يورجن كلوب. تعرف على تصريحات صلاح

أشاد المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، بمدربه يورجن كلوب بعد أن نجح في إخراج أفضل ما يمتلك بجانب رفاقه ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

صلاح سجل 20 هدفًا وصنع 8 أخرى في 35 مباراة لعبها الموسم الجاري رفقة ليفربول.

وقال المصري في تصريحات لشبكة ESPN البرازيل: "أعتقد أنّ كلوب بنى فريقًا قويًا قادر على القتال للفوز بالدوري الإنجليزي، والموسم الماضي وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "لقد جعل طريقة اللعب أسهل بالنسبة لنا وتغيير المراكز بين الثلاثي الهجومي كان مفيدًا لنا، أحيانًا ألعب في مركز المهاجم الصريح وأوقات أخرى على الأطراف سواء في الجهة اليمنى أو اليسرى مع تبادل للمراكز وهذا أمر رائع".

صلاح أكد أنّ علاقته جيدة بفيرمينو رغم أنّ الأخير لا يتحدث الإنجليزية بطلاقة لكنّه يتواصل معه جيدًا داخل وخارج الملعب موضحًا أنّ التفاهم في كرة القدم لا يحتاج للغة.

إيكاردي حاضرًا مواجهة إنتر أمام رابيد فيينا ضمن مباريات الدوري الأوروبي 👄👂 pic.twitter.com/xIVjFZxx3D — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 21, 2019

وأردف: "كلما نتقدم في جدول الترتيب كلما يزيد الضغط على اللاعبين فكل مباراة تتطلب الفوز وجلب النقاط الثلاثة. حلمي منذ الانضمام إلى ليفربول هو الفوز بالدوري".

واختتم: "حينما قلت الموسم الماضي ومطلع الموسم الجاري أنني أرغب في الفوز بالدوري ظنّ البعض أن هذا جنون، ولكن الآن نحن في موقع يجعلنا الأقرب لتحقيق اللقب".

ولم يحقق ليفربول الدوري الإنجليزي منذ 1990 ويحتل حاليًا المركز الثاني برصيد 65 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.