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أسطورة ليفربول: إصابة صلاح أو فان دايك ستغير كل شيء في ليفربول

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ستيف ماكمانمان نجم ليفربول المعتزل يؤكد أن تعرض أيًا من محمد صلاح أو فيرجل فان دايك ستغير العديد من الأمور في ليفربول.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد ستيف ماكمانمان نجم فريق ليفربول المعتزل أن فريقه السابق لا يزال أمامه مشوارًا طويلًا من أجل تحقيق لقب الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها على لسانه صحيفة "صن داي اكسبريس" وأكد خلالها أن الثنائي محمد صلاح وفيرجل فان دايك يقومان بدورًا كبيرًا رفقة الفريق.

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وقال ستيف: "إذا ما تعرض صلاح وفان دايك للإصابة في نفس الوقت ستبدأ أفكاركم حول فريق ليفربول تتغير بشكل كبير عما هي عليه في الوقت الحالي".

وأضاف: "هذه هي كرة القدم عليك أن تأخذ الأمور رويدًا رويدًا وتتمنى أن يكون الجميع في أفضل حالة بدنية، وقتها سيحقق الفريق الأفضل الفوز".

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وأكمل: بالطبع ليفربول يحلق نحو اللقب في الوقت الحالي، لكنني أؤكد أن مانشستر سيتي سيستمر في المنافسة لوقتً طويل".

واختتم تصريحاته: "لا يزال الطريق طويلًا للغاية، يمكنني أن أحتفل وأصرخ فقط إذا وصل ليفربول لشهر إبريل وفارق النقاط كان كما هو حاليًا".

 

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