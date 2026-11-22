فريق أيوب سوبر، متذيل ترتيب الدوري التركي، دخل المباراة، وكأن "سمعة" محمد صلاح تخيفه، حيث بدا رافعًا الراية البيضاء، مع هدف مبكر سجّله أوزان توفان، في الدقيقة الخامسة، ويريد أن يخرج من المباراة بأقل الخسائر.

صلاح يطبّق نصيحة أسطورة ليفربول

في عُرف كرة القدم، هناك قواعد خالدة يكرّسها الأساطير، ومنهم بوب بيزلي، الذي صنع مجدًا تاريخيًا مع ليفربول، والذي يملك مقولة شهيرة، بأن الدوري لا يحسم بنقاط المباريات الكبيرة، بل بحصدها أمام الفرق الصغيرة، علمًا بأن تلك القاعدة صارت حكمة مميزة تناقلها عدد من الأسماء الخالدة في عالم اللعبة، والتي تحمل في طياتها نصيحة، بعدم الاستهانة مطلقًا بالفرق الصغرى.

صلاح، وإن لم يسجل هدف الفوز، إلا أنه عمل بتلك النصيحة، شخصيًا أو جماعيًا، خاصة وأنه قدم "بري أسيست"، للهدف الذي جاء بصناعة فاجنر بينا، وإنهاء توفان في المرمى.

أما على المستوى الجماعي، فإن طرابزون لم يظهر أي استهانة بالفريق الخصم، وهو الأمر الذي تكرّس في استمرار الضغط طوال الـ90 دقيقة، وإغلاق أي مساحات لتهديد الحارس أندريه أونانا، رغم أداء الخصم، الذي كان أشبه بـ"استسلام" تكتيكي، تجسد في نسبة الاستحواذ (72%) من قِبل طرابزون، أو فارق التسديدات الكبير.

بين الصخرة والشارع .. طرابزون لن يفعل مثل جماهير الفراعنة

لنتفق جميعًا أن محمد صلاح، وضع طرابزون سبور على الخريطة الكروية في العالم، ولعلّ هذا الأمر كان كفيلًا بأن ينال تكريمه باكرًا، قبل أن يحقق أي إنجاز فعلي على أرض الواقع (من زاوية رياضية بحتة)، بإطلاق اسمه على الشارع الذي يقطن به، وكذلك الصخرة التي زارها وتحوّلت إلى أحد معالم المدينة السياحية.

ولكن، في أرض الميدان، لنعترف بأن "عيب" صلاح الذي سبق وأن جعله محل انتقادات الجماهير المصرية في وقت سابق، قد وقع في مباراة اليوم، فرغم أنك كنت تجده على الطرف وفي العمق، ويساهم في صناعة الفرص، إلا أنه لم يكن يلعب بكامل طاقته.

ولاح ذلك جليًا في معاناته في المراوغة وتخطي الخصوم، وعدم القدرة على الهروب خلف الأظهرة، وكذلك كراته العرضية والطويلة التي كانت تُقطع كثيرًا، فضلًا عن الرقابة الدفاعية التي جعلته يعاني في الصراعات البدنية.

ولكن، رغم ذلك، فإن جماهير طرابزون لن تفعل مثل الفراعنة، في انتقاد صلاح، وكذلك النادي، ليس فقط لما يقدمه من قيمة تاريخية، تتجاوز حدود الرياضة، وإنما لأنه مع عدم غيابه عن التسجيل، إلا أنه مع قلة طاقته، ساهم في الهدف، وقدم 6 تمريرات مفتاحية، كما كاد أن يستغل فرصتين للتسجيل والصناعة، في الدقيقتين 65 و88، سواءً ببينيته إلى سافيولو، أو تسديدته داخل منطقة الجزاء، التي مرت فوق العارضة.

كلمة أخيرة.. الحلم يقترب!

لنطوي صفحة مباراة أيوب سبور سريعًا، فمع كل التقدير، إلا أنه لم تحمل من اللقطات ما يستحق الذكر كثيرًا، بخلاف مساهمات صلاح القليلة، وكثرة ارتكازه في العمق، إلا أنه بشكل عام، فإن طرابزون بات يسير بثبات نحو تحقيق حلمه في تركيا، حيث صعد لوصافة الدوري، برصيد 28 نقطة، وبات على بعد ثلاث نقاط من جلطة سراي.

طرابزون أظهر احترامًا للخصم، وصلاح بأقل المجهود قاد فريقه للنقاط الثلاث، رغم أن أداءه لم يخلُ من الانتقادات، ولكن التاريخ لا يعترف سوى بالنتيجة النهائية، لنشاهد طرابزون يواصل تحقيق سلسلة الانتصارات، مع وصوله للفوز التاسع في 12 مباراة، ليؤكد أن صلاح بإمكانه أن يختم الموسم بإنجاز تاريخي بكل المقاييس.