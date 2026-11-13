رغم احتفاله بالسبعين .. هل نجح محمد صلاح في كسر رقم حسام حسن ليصبح هداف مصر التاريخي؟

بكرة على طريقة بانينكا، قبل صافرة النهاية، انطلق قائد منتخب مصر، محمد صلاح، ليحتفل بإنجازه الشخصي، وسط احتفال زملائه به، في ليلة "سحق" مالاوي بخمسة أهداف نظيفة، في ملعب القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027.

المباراة كانت تسير في طريق النقاط الثلاث، والتي كانت مضمونة، بعد تقدم الفراعنة بثلاثة أهداف خلال الشوط الأول، بين ناصر ماهر وعمر مرموش ومحمد هاني، في الدقائق 6 و10 و38، إلا أن صلاح كان بحاجة لثنائية يكتب بها مجدًا شخصيًا، قبل أن يفاجئ الجميع بعرضية إبراهيم عادل، التي أودعها في الشباك، وركلة جزاء نفذها بنجاح، في الدقيقتين 84 و90+5.

صلاح يحتفل بـ"السبعين" .. ولكن!

وعقب انتهاء المباراة، التي كانت خير بداية للمدير الفني الجديد علي ماهر، مع منتخب مصر، قرر نجم طرابزون سبور، أن يعلن عن إنجازه التاريخي على الملأ، ناشرًا صورته وهو يحتفل بالرقم "70"، في غرفة الملابس.

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وتلقى صلاح إشادة كبرى، احتفالًا بإنجاز تخطي حسام حسن، أسطورة المنتخب المصري والذي أقيل مؤخرًا من منصب المدير الفني، وتجاوزه رقمه مع الفراعنة، بـ69 هدفًا، لينصب نفسه على عرش بطل إفريقيا "سبع" مرات، ببلوغه السبعين هدفًا.

كل ذلك رائع، ولكن يأتي السؤال "هل تجاوز صلاح بالفعل رقم حسام حسن؟"، وهل بالفعل بات رصيد صلاح الدولي 70 هدفًا؟ تعرف على الإجابة في الفقرة التالية.

المباراة التي لم يعترف بها الفيفا

إذا ما نظرنا في سجل أهداف محمد صلاح الدولية مع منتخب مصر الأول، فإن توزيعها جاء على النحو التالي..

* 22 هدفًا في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

* 20 هدفًا في تصفيات كأس العالم.

* 12 هدفًا في المباريات الودية.

* 11 هدفًا في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

* 3 أهداف في نهائيات كأس العالم.

ومجموع هذه الأهداف، "68 هدفًا"، وليس 70، فضلًا عن 37 تمريرة حاسمة، سجلها خلال 121 مباراة دولية بقميص المنتخب المصري، أصبح معه الهداف التاريخي للفراعنة في المونديال، وقاده لأبرز إنجاز في تاريخه، بالتأهل إلى دور الـ16، لأول مرة، فضلًا عن قيادة الفراعنة إلى نهائي كأس أمم إفريقيا "مرتين".

رجاءً لا تنفعل عزيزي القارئ، وتعرف معي على تلك المباراة، التي سجل فيها صلاح هدفين، ولم يعترف بها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

لنعد بالذاكرة إلى الوراء، وتحديدًا في 22 مارس 2013، حينما كان المنتخب المصري يسحق سوازيلاند (التي تعرف حاليًا بإسواتيني) بنتيجة (10-0)، في مباراة ودية أقيمت في ميدان برج العرب، وكان الأمريكي بوب برادلي، يقود الجهاز الفني للفراعنة وقتها.

في تلك المباراة، سجل محمد صلاح هدفين للمنتخب المصري، في الدقيقتين 13 و44، لتصبح تلك الثنائية في طريق صلاح نحو حلم الهدّاف التاريخي.

ورغم ذلك، إلا أن الفيفا قرر عدم احتساب مباراة مصر وسوازيلاند، بسبب مخالفة برادلي للوائح وقتها، والتي كانت تتضمن عدة شروط، لكي تنال صفة "المباراة الدولية"، منها ألا تتجاوز "6" تغييرات على الأكثر، في الوقت الذي قرر مدرب الفراعنة وقتها، إجراء 11 تبديلًا في بداية الشوط الثاني.

مصيبة الآخرين أعظم!

وإذا ما تبين رفض الفيفا لثنائية صلاح في تلك المباراة، فإن رصيده الحالي سيكون 68 هدفًا، أي أنه لا يزال بحاجة إلى هدف من أجل معادلة رقم حسام حسن.

ولكن، هذا الأمر لا يعتبر كارثيًا، إذا ما قورن بموقف اللاعبين الآخرين الذين لم يحتسب له ثمانية أهداف في تلك المباراة، سواءً محمد إبراهيم، أحمد عيد عبد الملك (هدفين)، أحمد حسن مكي (هدفين)، أحمد حمودي، وأحمد جعفر، بخلاف هدف آخر سجله مدافع سوازريلاند بالخطأ في مرماه.

ومع عدم اعتراف الفيفا بتلك المباراة، فإن محمد إبراهيم، لاعب زد الحالي، سيكون رصيده مع المنتخب المصري الأول "خاليًا من الأهداف"، فيما يتوقف رصيد أحمد حسن مكي عند 5 أهداف دولية، بينما يملك أحمد عيد عبد الملك، 6 أهداف مع الفراعنة.