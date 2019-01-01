عبد الغني يُبرئ جمعية اللاعبين من خطأ عدم التصويت لصلاح بجائزة الأفضل

صوتا قائد منتخب مصر ومدربه لم تصل إلى الاتحاد الدولي، ليخسر مو بعض النقاط

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد مجدي عبد الغني؛ رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، أن جمعيته بريئة من خطأ عدم إرسال أصوات مصر لنجمها محمد صلاح؛ محترف ليفربول الإنجليزي، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن جائزة الأفضل بالعالم The Best.

حفل الأفضل أقيم أمس الإثنين، بمدينة ميلانو الإيطالية، لكن لم يتم إرسال صوتي قائد الفراعنة أحمد المحمدي، والمدير الفني السابق لمصر المكسيكي خافيير أجيري، إلى الاتحاد الدولي، مما تسبب في خسارة صلاح لخسارة بعض النقاط، ليحل في المركز الرابع على العالم.

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وكتب عبد الغني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما أثير عبر بعض المواقع بأن جمعية اللاعبين تسببت في عدم ترشح محمد صلاح لجائزة الأفضل في العالم، كلام عارٍ تمامًا من الصحة".

وأضاف: "الجمعية هي الجهة المسؤولة فقط عن جمع اختيارات اللاعبين المصريين عن طريق استمارات التصويت وإرسالها للاتحاد الدولي، وأصوات اللاعبين المصريين هي من وضعت صلاح في قائمة أفضل خمسين لاعب في العالم، وهو ما تم بالفعل، وهذا كلام موثق بالصور".

رئيس جمعية اللاعبين المحترفين اختتم: "أما خطأ عدم إرسال صوت المدير الفني للمنتخب وكابتن المنتخب يُسأل عنه الجهة المسؤولة عن ذلك".

ما أثير عبر بعض المواقع بأن جمعية اللاعبين تسببت فى عدم ترشح محمد صلاح لجائزة الافضل في العالم كلام عاري تماما من الصحه وان الجمعيه هي الجهه المسئوله فقط في جمع اختيارات اللاعبين المصريين عن طريق استمارات التصويت وارسالها للاتحاد الدولي — Magdy AbdElGhany (@MagdyAbdEGhany) September 24, 2019

يذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم برشلونة الإسباني، هو من نال جائزة الأفضل بـ46 نقطة، وحل الهولندي فان دايك؛ نجم ليفربول، ثانيًا بـ38 نقطة، ثم البرتغالي رونالدو؛ نجم يوفنتوس الإيطالي، 36 نقطة، ورابعًا صلاح بـ26 نقطة، بينما جاء ماني خامسًا بـ23 نقطة.

أما الصحفي المصري الوحيد المشارك بالتصويت وضع صلاح كخيار ثالث له، وفضل ساديو ماني أولًا ثم كريستيانو رونالدو ثانيًا.