ما هي إصابة محمد صلاح؟ وهل يلحق بمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي؟

أبانوب صفوت

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على ضيفه توتنهام هوتسبيرز بهدفين لهدف، بعد أن أحرز الهدف الثاني من ركلة جزاء سددها بطريقة رائعة على يسار جازانيجا، ولكن فرحة الفرعون المصري أثناء المباراة لم تدم طويلاً بعد أن اضطر لمغادرة ارض الملعب متأثراً بإصابة جديدة تعرض لها في لقاء اليوم.

أعادت تلك المشاهد بعض المخاوف إلى أذهان مشجعي ليفربول خاصةً وأن اللاعب عاد للتو للمشاركة في المباريات في لقاء جينك بدوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، وكان فريقه قد فشل في تحقيق الفوز في مواجهة مانشستر يونايتد التي غاب عنها بعد نهاية التوقف الدولي الماضي، وذلك لعدم اكتمال شفائه بنسبة 100%.

يخشى محبو ليفربول من التأثير الذي قد يتسبب فيه عدم مشاركة صلاح مع الفريق في الفترة المقبلة خاصةً وأن هناك العديد من المباريات الهامة التي تنتظر الفريق قبل التوقف الدولي الأخير لهذا العام، وأهمها على الإطلاق مواجهة مانشستر سيتي منافسه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد عدة أسابيع قليلة.

لكن ما هي الإصابة التي تعرض محمد صلاح في مباراة توتنهام هوتسبيرز، ما هي مدة غيابه؟ والمباريات التي لن يشارك فيها في الفترة المقبلة؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير

لازال الوقت مبكراً لمعرفة حجم إصابة محمد صلاح، لأن اللاعب من المنتظر أن يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية التي ستقطع الشك باليقين وتحدد مدة غياب اللاعب مجدداً عن الملاعب، ولكن طبقاً لمادوك صحفي ذا ميرور فإن اللاعب قد يغيب لثلاثة أسابيع آخرى، وأكد أن اللاعب غادر ارض الملعب واضعاً كيس كبير من الثلج على موضع الإصابة.

Jürgen Klopp has confirmed that @MoSalah was substituted due to an ankle problem, but the boss believes it is 'not a massive issue'.