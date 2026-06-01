أديداس تحتفي بمحمد صلاح كملك مصري من العصر الحديث في فيلم "أنت قدها"

تُطلق أديداس اليوم حملة "أنت قدها" في مصر، تزامناً مع الاستعدادات لانطلاق كأس العالم FIFA 26™، بقيادة محمد صلاح، احتفاءً بتأثيره المتواصل في إلهام الجيل القادم من لاعبي كرة القدم والمشجعين في مختلف أنحاء البلاد.

يرصد الفيلم رحلة مجموعة من المشجعين الصغار من خلال معالجة سينمائية تعيد تقديم المسيرة الاستثنائية لمحمد صلاح. وتتجسد قصته عبر سلسلة من المشاهد التي تستعرض رحلته الملهمة، بدءاً من طفولته حين كان يقضي ساعات طويلة يومياً في السفر سعياً وراء حلمه، وصولاً إلى تحوله إلى أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم وأيقونة للفخر المصري على الساحة الدولية.

تمزج الحملة بين الأساطير والخيال وثقافة كرة القدم، مقدمةً محمد صلاح بصورة ملك مصري معاصر، في احتفاء بإرثه وإنجازاته وقيمه الراسخة التي تواصل إلهام الملايين من أبناء الوطن في مختلف أنحاء البلاد.

وفي إطار الرسالة الأوسع لحملة "أنت قدها"، تسلط هذه المبادرة الضوء على الدور المحوري للثقة والدعم في تمكين الرياضيين من تجاوز الضغوط وملاحقة طموحاتهم. ومع اقتراب انطلاق كأس العالم FIFA 2026™، تواصل أديداس الاحتفاء بمتعة ممارسة كرة القدم بحرية، بدءاً من شوارع القاهرة وصولاً إلى أكبر حدث كروي على مستوى العالم.

بهذه المناسبة، قال بلال فارس، مدير عام أديداس الأسواق الناشئة: "يمثل محمد صلاح في مصر ما هو أبعد من كونه لاعب كرة قدم؛ فهو يجسد الإيمان والعزيمة والإصرار، ويعكس ما يمكن تحقيقه عندما يرى جيل كامل شخصاً من مجتمعه يصل إلى أعلى المستويات. ومن خلال حملة "أنت قدها"، سعينا إلى تقديم قصة تنبض بروح الثقافة المصرية وتتواصل معها بعمق، مع إبراز الدور الذي تلعبه كرة القدم في إلهام الأفراد وتوحيد المجتمعات في مختلف أنحاء البلاد."

قبل صيف حافل بكرة القدم، تواصل أديداس كونها جزءاً أساسياً من اللعبة حول العالم كمورد لكرة المباريات الرسمية والشريك لكأس العالم FIFA 2026™

سيتم إطلاق الحملة عبر قنوات أديداس وشركائها طوال شهر يونيو 2026.