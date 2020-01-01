محمد زيدان: لو أمتلك التزام صلاح لكنت وصلت لمرحلة مختلفة تمامًا

أوضح محمد زيدان؛ مهاجم مصر وبوروسيا دورتموند السابق، سوء التفاهم الذي حدث بسبب تصريحاته عن محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، كاشفًا عن تفاصيل حديثه مع الألماني يورجن كلوب؛ المدير الفني للريدز.

الجمهور المصري غضب من زيدان خلال الفترة الماضية، بعد تصريحاته التي نقلها عن كلوب بأنه أمهر من مو، لكنه نفى صحة هذه التصريحات.

وقال زيدان، خلال تصريحاته لبرنامج "نمبر وان": "الجمهور غضب مني عندما نقلت الصحف أنني قلت أن كلوب قال أنني أمهر من صلاح، لكن هذا طبيعي لأننا شعب عاطفي، لكنني لم أقل ذلك مطلقًا، بل قلت أن كلوب تحدث معي عن موهبة صلاح وتألقه والتزامه، وقال لي أنني كنت أمتلك موهبة عالية ومن أمهر اللاعبين الذين دربهم، ولو كان التزامي بنفس التزام صلاح لكن وصلت إلى مرحلة مختلفة".

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وأضاف: "لم أغضب من غضب الجمهور مني، لأن مقارنة أي لاعب في تاريخ مصر بصلاح، تكون ظالمة لهذا اللاعب، لأن صلاح بزغ في عصر مختلف، ولو كان في ليفربول من سبع سنوات مضت، لما كان في وضعه الحالي، لأن وقتها الريدز لم يكونوا الأفضل في العالم كما هو الحال حاليًا، لذلك هو ظهر وانضم لليفربول في التوقيت المناسب".

زيدان تابع: "تحدثت مع كلوب بعد التعاقد مع صلاح، لكنه لم يستشرني في الصفقة قبل إتمامها، لأنه كان نجمًا بالفعل في روما، حدثته عن التزامه وتألقه بعد أول موسم له في الدوري الإنجليزي، كان سعيدًا بشخصيته كثيرًا".

واستطرد: "أي لاعب ينجح يكون نجاحه بفضل مساعده مدربه، ويورجن كلوب مميز في هذه النقطة، كل من تدرب تحت قيادته في دورتموند نجحوا، والآن هو يثبت ذلك أيضًا مع ليفربول، عملت معه لمدة سبع سنوات؛ أربع سنوات في دورتموند وثلاث في ماينز، فهو بمثابة أب روحي لي، وسبب لكافة النجاحات التي حققتها، هو صديقي وليس مدربي".

واختتم: "كلوب له دور كبير في نجاح صلاح في الثلاث سنوات الأخيرة، هو يعطيه الحرية مثلما كان يفعل معي، حتى عندما يكون منفعلًا، يحبه اللاعبون، لأنه يتكلم دائمًا لمصلحة الفريق وليس لهدم لاعب".

يذكر أن صلاح قاد ليفربول للتتويج بطلًا للدوري الإنجليزي الموسم الجاري، ليكون أول مصري يحصد اللقب.